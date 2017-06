Questa televisione di Samsung è fatta per sembrare un quadro quando non è in uso

inizia oggi la messa in vendita della sua affascinanteTV, una televisione fatta per essere appesa, con tanto diper mimetizzarsi alla parete come se fosse un normale quadro di arredo. La tv è venduta nella versione da 55 e 65 pollici, assieme ad un ampia varietà di cornici tra cui scegliere.

The Frame è stata annunciata per la prima volta a Marzo, ed è una TV QLED che viene venduta assieme ad una cornice intercambiabile. L'idea è semplice, quando la usate è una normale smart TV in grado di fare tutto quello che fa un normale televisore moderno, quando invece non è in uso deve essere in grado di mimetizzarsi tranquillamente con l'ambiente, prendendo le sembianze di un quadro grazie all'Art Mode. La TV ha bisogno di un solo cavo, un sistema chiamato da Samsung "Invisible Connection". Di fatto si tratta di un cavo ottico sottilissimo.

É possibile scegliere tra oltre 100 opere artistiche selezione da Samsung sulla base dei lavori di autori di talento da tutto il mondo. Le opere sono divise in 10 categorie, come paesaggi, scatti dal mondo rurale, metropoli e via dicendo. Ci sarà anche uno store dove sarà possibile scaricare nuove opere. Sarà comunque possibile l'upload di immagini personalizzate da esporre nella Art Mode.

Il design è stato fatto in collaborazione con Yves Behar, che già aveva lavorato al design della console con OS Android, Ouya.

The frame TV è disponibile negli USA ad un prezzo di 1999$ o 2799$ a seconda che si opti per il modello da 55 o 65 pollici. Le cornici sono vendute ad un prezzo di 199,99$ o 249,99$ sempre a seconda della grandezza. Mentre le opere costeranno 19,99$ l'una o 4,99$/mese se si decide di sottoscrivere un abbonamento.