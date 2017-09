Queste cuffie di Porsche Design costano 400€ ma hanno un'autonomia di 30 ore

fa squadra con la compagnia britannicaper un paio didi fascia premium, le. Con un'autonomia da 30 ore queste cuffie possono essere anche utilizzate con un cavo dotato di microfono in modo da non pesare sulla batteria. Costano 350£ (399€) ma potrebbe valerne la pena.

Porsche e KEF avevano già rilasciato un modello normale, senza modulo Bluetooth che, in questo modello, sfrutta la modalità aptX per garantire una bassa latenza e un'ottima conservazione della qualità del suono. Per il resto le due cuffie sono identiche, troviamo sempre un'architettura in alluminio e una elegante colorazione in sabbia color titanio.

I cuscinetti in memory foam sono pensati per donare ai padiglioni circum-aurale massima comodità in modo da rendere piacevole l'ascolto anche durante le sessioni più lunghe, magari durante un lungo viaggio in aereo o in treno. Come le sorelle "maggiori" sono dotate di un sistema di cancellazione attivo del rumore.

La data di uscita salvo sorprese è prevista per inizio ottobre.