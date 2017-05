Queste lampade montano l'assistente vocale di Amazon, ecco data e prezzo

Ecco finalmente data di uscita e prezzo delle lampade che montano l'assistente vocale di. Questedal look decisamente futuristico sono state annunciate dalo scorso Dicembre, e si prestano ad essere dei gioiellini interessanti per gli amanti dei gadget tecnologici.

La lampada si chiamerà C by GE Sol e costerà 199.99$. Le spedizioni dovrebbero partire a Settembre, ma è già possibile preordinare la lampada ad un prezzo ridotto di 160$.

Per quanto riguarda invece le interessanti feature di questa lampada iper-tecnologica, C avrà ovviamente le stesse possibilità offerte da Amazon Echo, dunque gli utenti potranno chiedere alla lampada di effettuare ricerche sul web, o effettuare una rassegna delle principali news dell'ultima ora. Oltre a questo, la lampada può essere impostata come un orologio sfruttando il suo design circolare, oltre che un interessante sistema di led e luci. Inoltre può essere impostata su una luce calda o fredda a piacere.

Se per a casa avete poi altre smart lamps di GE, sarà possibile controllare anche quelle grazie ad Alexa.