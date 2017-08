Queste lussuose cuffie di Audio-Technica costeranno più di 2000€.

Custodite in un'elegante e lussuosa valigetta, le nuove cuffie top di gamma di Auto-Technica non saranno esattamente alla portata di tutti. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 1.999$, con una conversione in euro non delle più convenienti. Nel vecchio continente costeranno ben 2.190€. Vediamo assieme perché e se ne vale davvero la pena.



Le ATH-ADX5000 si dovranno scontrare con altre cuffie premium dalla fascia di prezzo simile, come le Sennheiser HD 800 S, le Focal Utopia e le Audeze LCD-X. Un mercato –quello dedicato agli audiofili più esigenti– particolarmente acceso, pertanto l'azienda giapponese non potrà certo puntare esclusivamente sul curioso case che ha deciso di vendere assieme alle ADX5000: una vera e propria valigetta di buona manifattura.

Le ADX5000 custodiscono al loro interno driver rivestiti in tungsteno, mentre la fascia delle cuffie è rivestita in Akcantara, entrambi materiali che tradiscono le ottime ambizioni di Audio-Technica e che, sicuramente, depongono a favore della qualità eccellente delle cuffie. Le ADX5000 vengono assemblate a mano a Tokyo, casa madre dell'azienda, e marchiate a laser con un codice seriale individuale. Con un'impedenza acustica di 420 Ohms le ADX5000 richiederanno ovviamente un impianto piuttosto potente per poter essere sfruttate a dovere. Ma questo non sarà certo un problema per i facoltosi amanti della musica che se le potranno permettere.

Come già anticipato le cuffie saranno vendute ad un prezzo di 2190€/1999$/1990£ a partire da Novembre.