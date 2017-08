Robot produce scarpe in pochi minuti: è la 'più piccola fabbrica al mondo'

La società produttrice di scarpesi è sempre distinta nel suo settore per l'avanguardia, soprattutto in ambito di "design", dei suoi prodotti. Ora, però, il tutto viene esteso anche alla, con un robot denominatoin grado di "produrre" un paio di scarpe in un tempo che va

Il tutto avviene, dunque, in un tempo molto ristretto rispetto agli standard impiegati dalla forza lavoro umana. Oltre a questo, i creatori dell'UneekBot lo hanno definito "la più piccola fabbrica di scarpe al mondo".

Infatti, il "sistema" è costituito da due soli bracci robotici e da un tablet che funge da "controller" per il robot in questione. Uneek ha fatto sapere, però, che il prodotto hardware non è il "fulcro" di UneekBot, ma a fare la differenza è il software sviluppato dalla società House of Design.

La tecnologia e l'ambiente "nerd" in generale hanno incontrato molte volte il mondo delle calzature nel corso degli ultimi anni, tra le scarpe di Ritorno al Futuro e la linea di Nike ispirata ad iPhone 7, ma questa volta lo fa portando una specie di "record" nell'ambito della produzione, dimostrando, come se ce ne fosse ancora bisogno, i benefici che può portare al settore in questione.