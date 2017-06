Questi barattoli di Nutella sono stati tutti creati da un algoritmo

Forse nelle scorse settimane vi è capitato di vedere al supermercato alcuni dei nuovi barattoli di, tutti con colori sgargianti, e (quasi) tutti bellissimi. SI trattava di un'edizione limitata, anzi limitatissima. Ognuno dei barattoli era infatti un pezzo unico, ce ne sono 7 milioni e il loro design è stato creato da un algoritmo.

Ogni vasetto da 630, 825 e 1kg riporta non solo la scritta "special edition" ma addirittura un numero di serie a prova dell'unicità del pezzo. La produzione di questi barattoli può sicuramente sembrare una cosa semplice, ma così non è: il progetto ha richiesto a Ferrero due anni di ricerca, che hanno portato all'individuazione di 12 pattern diversi che un algoritmo ha messo assieme, disgregato e ricomposti per ben sette milioni di volte, il tutto per ottenere un prodotto finale che fosse appetibile e non semplicemente un'arlecchinata di cattivo gusto.

Ecco lo spot con cui è stata lanciata l'iniziativa lo scorso Gennaio, al momento l'iniziativa è ancora in corso fino ad esaurimento scorte.