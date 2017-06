Questo ascensore può viaggiare orizzontalmente, verticalmente e in diagonale

Si chiamaed è il primo ascensore senza filo, costruito con le stesse tecniche di progettazione dei treni Bullet giapponesi, sfruttando la levitazione magnetica. L'ascensore può scorrere perfettamente sia orizzontalmente, che in verticale o in diagonale. Un po' come l'ascensore della Fabbrica di cioccolato immaginato da Ronald Dahl.

L'ascensore è un prodotto dell'azienda ThyssenKrupp e si muove lungo una struttura dotata di campo magnetico, un sistema noto come linear drive. "Se si è capaci di far viaggiare un treno di 500 tonnellate a circa 500km/h, non ci sono problemi a far muovere un ascensore da 500kg, o massimo 1000kg, ad una velocità di 5 metri al secondo", ha fatto notare con ironia Andreas Schierenbeck, CEO di ThyssenKrupp.

L'ascensore avrà un costo di circa tre o cinque volte tanto quello di un normale ascensore, tuttavia può essere installato su edifici molto più alti rispetto a quelli con cui gli ascensori tradizionali sono compatibili.