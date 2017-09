Questo camper interamente ricoperto da pannelli solari ha un'autonomia di 280Km

Si chiama e.home, è progettato dalla compagnia tedesca Dethleffs, ed è un camper elettrico che sfrutta la bellezza di 31 metri quadrati di pannelli solari (omogeneamente distribuiti su tutta la superficie del veicolo) per alimentare il suo motore da 80-kilowatt. E.home promette un'autonomia di 280Km per la gioia dei camperisti più esigenti.

Ad oggi non esistono grosse alternative alle soluzioni a benzina per chi cerca un camper con cui esplorare in lungo e largo il mondo. Così e-home potrebbe seriamente essere uno dei prodotti più interessanti per gli appassionati, in futuro. Oggi si tratta di un semplice concept, ma molto presto l'e-home verrà aggiunto al già ricco catalogo dell'azienda tedesca.

Il veicolo ricorda abbastanza, come notano alcuni siti di settore, il Globetrotter XXLA, uno dei camper di punta attualmente nel catalogo di Dethless. La verità è che la tecnologia di questo camper elettrico è semplicemente su un altro piano: il camper può essere gestito nella maggior parte dei suoi aspetti dall'apposita app per smartphone e tablet o, addirittura, grazie a l'assistente vocale di Amazon, Alexa. Mentre la guida è assistita dalle soluzioni tecnologiche di Mobileye che possono segnalare al guidatore eventuali pericoli o imprevisti presenti sulla strada. e.home è addirittura provvisto di 5 postazioni con ricarica wireless per smartphone e tablet. Insomma, per i fanatici di questo genere di piccole chicche geek, è davvero difficile trovare qualcosa di meglio sul fronte camper.

L'autonomia di 280 Km/h è stata raggiunta con un assetto sprovvisto di arredi e carichi all'interno. Dethless, una volta che il camper venga adeguatamente accessoriato per essere abitabile, promette comunque fino a 165Km/h con una velocità massima di 80Km/h.

Le batterie del veicolo, che supportano sia le ricariche level 2, che quelle DC fast-charging, sono progettate per durare un minimo di 1500km prima di richiedere una sostituzione. Grossomodo parliamo di 250.000Km su strada. In galleria trovate alcune foto di questa casa su ruote iper-tecnologica.