Questo case fornisce all'iPhone 7 uno schermo e-ink sul retro

Pazzi per lo YotaPhone e il suo? Tranquilli se avete uncon questo case potete avere anche voi a disposizione alcune informazioni anche quando lo schermo è spento, oltre che un utilissimoportatile per le vostre letture preferite. Il case comunica con il vostro smartphone tramite bluetooth e si chiama

L'InkCase permette di scegliere tra un'immagine statica da mostrare per tutto il tempo, come un wallpaper, o una impostazione più dinamica, con widget a scelta tra cui il calendario. E ovviamente lo schermo e-ink può essere usato come comodo e-reader.

L'InkCase comunica con lo smartphone mediante il bluetooth e, come ogni screen e-ink che si rispetti, consuma relativamente poca batteria.

Una feature molto interessante, poi, è quella di usare lo screen addizionale per avere selfie ad altissima qualità. Lo schermo mostrerà l'obiettivo della fotocamera posteriore, facilitandone l'uso per i vostri selfie. L'InkCase i7, ovviamente, fa poi tutto quello che un case deve fare, proteggendo il vostro iPhone 7 dalla polvere e, addirittura, dall'acqua essendo dotato di certificazione IP67.

InkCase è attualmente in fase di finanziamento su Kickstarter, dove ha già ottenuto con forte supporto da parte degli utenti.