ha collaborato con alcuni ricercatori americani ad un progetto per sviluppare unin grado di aiutare chi ha subitoo alla spina dorsale. Il chip sarà montato direttamente sul, per la gioia dei fanatici delle teorie conservazioniste. A prescindere, il suo aiuto per chi hasarà d'oro.

Lo scopo è non solo quello di aiutare le persone affette da problemi a portare avanti le mansioni della quotidianità, ma invierà anche feedback sensoriali. AMR fornirà i processori necessari per l'impianto ai ricercatori del Center for Sensorimotor Neural Engineering (CSNE), della University of Washington.

i ricercatori hanno già sviluppato un primo prototipo del chip. "Hanno già un prototipo preliminare del progetto", racconta a BBC Peter Ferguson, direttore della sezione tecnologia per la sanità di AMR, " la sfida sarà ridurre consumi e calore prodotto. Hanno bisogno di un chip molto piccolo e a basso costo energetico.

Il chip, una volta sviluppato, trasmetterà segnali dal cervello ad uno stimolatore implementato nella spina dorsale, permettendo alle persone con problemi neurologici di controllare i propri movimenti.