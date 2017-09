Questo cuscino hi-tech costa 400$ e promette di rivoluzionare le vostre dormite

Unaha creato unche promette di rivoluzionare le nostre vite grazie alla possibilità di mantenere la. Insomma, un cuscino sempre fresco per le nostre notti insonni estive. Un piccolo passo per il progresso tecnologico, un grande passo per l'umanità. Il problema è che costa 400$.

Il cuscino è stato finanziato da Moona, la start up dietro a questo "sofisticato" pezzo di hi-tech, grazie ad una campagna Kickstarter e sarà spedito ai backer del progetto a partire da Giugno del 2018. Sì, se ve lo steste chiedendo ci sono state ben 378 persone che hanno messo mano al portafoglio per comprarsi uno di questi cuscini, con una campagna che ha ottenuto un totale di 100.000$ di finanziamenti.

A quanto pare Moona ci ha preso, e quella della temperatura del cuscino –al netto dell'ironia– è effettivamente una di quelle priorità per cui qualcuno è disposto a spendere un prezzo equivalente, grossomodo, a quello di una console current gen. I fortunati primi 200 finanziatori si porteranno a casa il cuscino per "appena" 250$.

Domanda legittima: ma quindi un cuscino che regoli la propria temperatura a seconda delle nostre esigenze è davvero fondamentale per risolvere i nostri problemi di sonno? Pare di no. "L'idea che il cambiamento delle temperatura possa migliorare il nostro sonno è valida, ma non è una cosa semplice e dubito che questo cuscino possa essere efficace", ha spiegato infatti Eus van Someren, ricercatore dell'Istituto per le neuroscienze dell'Olanda.

Tecnicamente il gadget in questione non è proprio un cuscino, ma un aggeggio che va infilato all'interno delle fodere che abbiamo già a casa. Il dispositivo è collegato ad un piccolo contenitore d'acqua che va messo sul comodino. In breve: con un'app si può comandare al device di trasferire l'acqua alla temperatura desiderata nell'appendice da mettere nel cuscino, ottenendo la tanto agognata brezza. In teoria questo dovrebbe aiutarvi a fare una pennichella più piacevole, sempre che il prezzo che avete dovuto pagare non vi tenga svegli tutta la notte per l'ansia e i rimorsi, .