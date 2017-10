Questo fidget spinner è in realtà un piccolo telefonino

Vittime dellamania? Ora hanno prodotto anche unche fa da fidget spinner, o un fidget spinner cha fa da telefonino. Scegliete voi. Lo ha creato un'azienda che si chiama Chili International e ha un prezzo di appena 20$.

Il fidget spinner-phone di questa azienda di Hong Kong ha uno schermo da 1.4 pollici, ed è disponibile nella bellezza di 6 colori differenti tra cui rosso, rosa e blu. La memoria del device è di appena 32MB, espandibili fino ad un massimo di 8GB con Card SD. Ma difficilmente servirà, le funzioni sono piuttosto terra terra: il telefono non supporta nessuna app, anche se ha un browser per navigare e un modulo bluetooth.

Nati per combattere l'ansia (e in particolare per aiutare i bambini con disturbi dell'apprendimento) i fidget spinner sono diventati –letteralmente– i giocattoli fenomeno di questo 2017. Complice l'entusiasmo per questi prodotti mostrato da youtuber, star e altri influencer – come Kim Kardashian che ha addirittura un suo modello brandizzato a forma di dollaro in vendita al prezzo di 15$.

Beh, ora potete perdere le ore a far girare questo giochino anche tra una telefonata e l'altra, ma fate attenzione: per questo modello in particolare vale ancora di più il consiglio numero uno quando si parla di fidget spinner. "Non leccateli. Potrebbero esplodere".