Questo portafoglio smart fa da hotspot, ha GPS integrato e pure una minicamera

Questo portafoglio attualmente in finanziamento su indiegogo ha al suo interno 512MB di RAM, una camera integrata e può pure fare da Wifi hotspot. Si chiamae, oltre che per contenere i vostri soldi e le vostre carte di credito, ha tutta una serie di feature utilissime che vi possono venire in aiuto.

Volterman può essere usato per ricaricare il proprio smartphone grazie ad una porta USB che permette di collegare un device, inoltre può essere collegato tramite Bluetooth per funzionare come un allarme in caso stiate dimenticando da qualche parte il vostro smarphone: se il portafoglio percepisce che lo smartphone si sta allontanando da voi può essere impostato in modo da segnalarvelo. La feature può essere impostata anche nel senso opposto, con il telefono che vi avvisa se il portafoglio si allontana.

Con un accessorio optional il portafoglio può ricaricare il vostro smartphone con ricarica wireless e può, a sua volta, essere ricaricato con tecnologia wireless. Con tecnologia GPS Volterman può essere rintracciato ovunque, inoltre il device ha una camera nascosta per riprendere eventuali borseggiatori.

Volterman è attualmente in crowdfunding su Indiegogo a questo link. Con 98$ ve ne portate a casa uno, sempre che la produzione vada a buon fine... ovviamente.