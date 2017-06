Questo robot modulare davvero multi tasking è personalizzabile a piacimento

Che siate bambini veri o "bambini un po' cresciuti" poco importa, questo robot modulare diè una figata ed è il regalo perfetto per chi vuole imparare le basi dell'ingegneria divertendosi. Si chiamae funziona grazie ad oltre cinquanta moduli diversi, tra cui motori e decine di sensori ed è perfino compatibile con Arduino.

Il Boson Kit prevede quattro tipi di moduli di colori diversi:blu per input, verdi per output, giallo per "power" e rosa per le azioni con cui poter sperimentare utilizzi sempre nuovi, unico limite? La vostra fantasia (e le leggi del vostro Paese nel caso vogliate costruire la vostra personalissima armata di droidi da guerra, purtroppo).

Non c'è bisogno di un PC con software dedicato, a differenza di altri robot simili sul mercato è davvero sufficiente collegare tra di loro i pezzi desiderati. Ogni categoria infatti può contare su moduli diversi pensati per usi differenti, per un totale di cinquanta pezzi diversi da collegare, scollegare e ricollegare. Sotto il profilo input (tutto quello che dà un comando al robot) ci sono sensori per il calore, per l'umidità, conduttori, rilevatori di movimento ma anche diversi joystick e tasti per dare i comandi. Per quanto riguarda gli output abbiamo invece motori, ventole, LED, monitor OLED e via dicendo.

Interessante la categoria azioni che si riferisce alle funzioni logiche, con moduli come "e", "o", e "no", permettendo quindi di avviare un modulo output sotto determinate condizioni. Ad esempio il rilevatore di calore potrà essere usato per avviare le ventole creando un piccolo climatizzatore, il modulo NOT potrà essere usato per interrompere il cammino del robot se il sensore di movimento rileva qualcosa in prossimità e via dicendo.

Ma Boson è anche compatibile con Arduino, dando la possibilità di programmare funzioni più interessanti grazie a Python e JavaScript.

Boson è attualmente in fase di crowdfunding su Kickstarter: ci sono quattro diversi kit di moduli Boson: uno Starter Kit da 45$. uno dedicato alla scienza da 109$, uno pensato per chi è appassionato di programmazione sempre da 109$ e per 139$ vi portate a casa il set "Inventor".

DFRobot in passato ha già condotto diverse campagne di finanziamento su Kickstarter, tutte con ottimi risultati. Dunque c'è di che fidarsi. Le spedizioni partono tra settembre e ottobre.