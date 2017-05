Questo smartphone è pensato per essere il più minimal possibile, ed è bellissimo

In cerca di un secondo, magari semplice, con una batteria longeva e -perchè no?- pure con un buon design? Questo forse fa al caso vostro. Stiamo parlando di, uno smartphone dalle dimensioni di una carta di credito dala dir poco(e a nostro giudizio pure parecchio figo).

Era stato lanciato su Kickstarter nel 2015, dove aveva riscosso un certo successo venendo premiato dai backer. Oggi è finalmente disponibile per tutti. Il design non è l'unica cosa ad essere minimal in questo telefono che può semplicemente mandare e ricevere chiamate, oltre che annunciare il meteo. Niente email o sms.

Gli utenti devono scaricare un'app sul proprio smartphone principale che devierà le chiamate di questo sul device. Non c'è bisogno di un secondo numero, dunque.

The Light Phone ha tre giornate di autonomia con singola carica ed è disponibile nelle colorazioni bianca e nera per il prezzo di 150$.

Un aggeggio estremamente bello e forse anche utile per chi usa molto il proprio smartphone prevalentemente per telefonare. Certo, le sue funzioni sono estremamente essenziali, così come il suo design. Ma non è questo il bello?