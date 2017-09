Questo smartwatch si ricarica con l'energia solare

Questo nuovo smartwatch ora in fase di finanziamento su Kickstarter promette di risolvere l'annoso problema della durata della batteria sfruttando l'energia solare. Lunar -questo il nome dell'orologio- dovrebbe essere in grado di ricaricarsi sia con la luce esterna che con quella che si ha in casa. Dovrebbe bastare una sola ora di esposizione.

E se questo non fosse possibile potrà essere ricaricato anche tramite charger ad induzione. Non male, no? Lunar è un orologio ibrido, una categoria che sta avendo un discreto successo ultimamente, tant'è che non sono davvero pochi i brand tradizionali che hanno offerto alcune proposte in tal senso. In breve: parliamo di un orologio analogico, dotato di lancette, ma con un cuore tecnologico in grado di offrire la maggior parte delle feature principali di uno smartwatch degno di questo nome. Lunar in particolare sarebbe in grado di monitorare il sonno, fornire notifiche attraverso led colorati e, quindi, settare l'ora in automatico (eventualmente aggiornandosi qualora si viaggi in un Paese con un fuso diverso) grazie ad una companion app che va installata sullo smartphone. Ovviamente, essendo la durata della batteria il cavallo di battaglia di questo smartwatch, Lunar non è dotato di uno schermo ma comunica esclusivamente attraverso una serie di led.

Il look è molto minimal, fatta eccezione per la scritta "Lunar" che capeggia in bella vista in basso a destra nel quadrante. Forse una dimensione più ridotta avrebbe dato all'orologio un tocco maggiormente di classe.

Se pensate che questo smartwatch ibrido faccia al caso vostro ve lo potete portare a casa per 138$. Se volete il modello con vetro zaffiro il prezzo, invece, è di 169$. Le spedizioni –salvo imprevisti– dovrebbero avvenire ad inizio 2018.