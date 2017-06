Questo 'tablet' da 1600$ è pensato per essere l'home music player definitivo

Si chiama Nativ Vita ed è un music player che ricorda in tutto e per tutto un, se non per il fatto che è pensato esclusivamente per riprodurre musica. Ha un touchscreen da 11.6 pollici con risoluzione 1920 x 1080, storage per caricare i vostri brani preferiti, oltre che possibilità di accesso a servizi come

Il device non include degli speaker integrati, permettendo tuttavia la connessione tramite USB, SPDIF, HDMI, e porte AES/EBU, oltre che accesso Bluetooth, gigabit Ethernet, o connessione WiFi 802.11ac. Il music player monta un processore Cortex-A9, 4GB di Ram e può ospitare un massimo di due HDD da 2TB ciascuno.

Ah, ed è pure controllabile sia con comandi vocali che con companion app per iOS, Android oltre che per i principali smartwatch. Nativ Vita è perfettamente compatibile con Google Cast e Apple AirPlay.

Ovviamente si tratta di una soluzione di lusso per chi non può davvero fare a meno della musica (ed ha almeno 1500€ nel conto in banca di cui vuole disfarsi). Il resto delle persone possono tranquillamente continuare a riprodurre la loro musica utilizzando i propri pc e smartphone.

Potete acquistare il Nativ Vita qua.