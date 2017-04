Radeon Software si aggiorna con il supporto a Windows 10 Creators Update

ha pubblicato il più recente aggiornamento dei suoi driver: le versioni, pensate espressamente per

Windows 10 consente di pensare in grande quando si creano contenuti. Il nuovo aggiornamento di Windows 10 non libera unicamente la creatività nel 3D e nella mixed reality, consentendo ai professionisti di aggiungere le app Windows Mixed Reality ai loro flussi di lavoro, ma consente anche a tutti i videogiocatori di trasmettere i loro contenuti, ottenendo il massimo dalle loro schede grafiche Radeon. Il Creators Update include inoltre diverse nuove funzionalità, pensate tanto per i giocatori quanto per i professionisti, tra cui:

Miglior supporto dell’High Dynamic Range (HDR): con nuovi titoli compatibili con l’HDR e nuovi monitor compatibili con la tecnologia Radeon FreeSync che arriveranno in futuro, l’HDR sta diventando velocemente uno standard, in grado di offrire migliori esperienze di gioco grazie a colori e luci più dettagliati e reaistici. Professionisti dei media e dell’intrattenimento che lavorano con contenuti HDR potranno inoltre trarre grandi benefici dal supporto migliorato a fullscreen e borderless fullscreen;

con nuovi titoli compatibili con l’HDR e nuovi monitor compatibili con la tecnologia Radeon FreeSync che arriveranno in futuro, l’HDR sta diventando velocemente uno standard, in grado di offrire migliori esperienze di gioco grazie a colori e luci più dettagliati e reaistici. Professionisti dei media e dell’intrattenimento che lavorano con contenuti HDR potranno inoltre trarre grandi benefici dal supporto migliorato a fullscreen e borderless fullscreen; Windows Game Mode: progettato per offrire le migliori performance alle esperienze di gioco su Windows 10, il Game Mode consente di ottimizzare le prestazioni di CPU e GPU, guadagnando dal 2 al 5 per cento nelle performance ingame;

progettato per offrire le migliori performance alle esperienze di gioco su Windows 10, il Game Mode consente di ottimizzare le prestazioni di CPU e GPU, guadagnando dal 2 al 5 per cento nelle performance ingame; Maggiore sicurezza: l’aggiornamento di Windows 10 aggiunge nuovi strumenti pensati per la sicurezza delle IP sulle workstation, come la nuova dashboard Windows Defender Security Center, le funzionalità Windows Defender Advanced Threat Protection e Windows Hello for Business.

Insieme al supporto per Windows 10 Creators Update, il nuovo driver Radeon Pro Software 17.4.2 consente di creare e visualizzare contenuti in 8K nella loro risoluzione nativa grazie alla Radeon Pro Solid State Graphics (SSG) technology, che consentirà la post-produzione in tempo reale di video in 8K. L’aggiornamento consente inoltre l’output in 8K con le schede grafiche Radeon Pro compatibili, attualmente le Radeon Pro WX 7100, 5100 e 4100.