RAI 4K trasmetterà "Stanotte a Venezia" il prossimo 13 Giugno

Interessante novità in arrivo dal fronte. La TV di stato ha infatti annunciato che il prossimo 13 Giugno trasmetterà su Rai 4K “”, l’ultima tappa del tour di Alberto Angela all’insegna delle meraviglie del nostro paese.

A livello produttivo, l’ultimo lavoro si è rivelato più faticoso degli altri, dal momento che le riprese sono state effettuate dopo il tramonto per oltre un mese. Il materiale successivamente è stato rielaborato per garantire una resa migliore sui televisori in 4K. Durante le riprese sono stati utilizzati non solo droni, che hanno sorvolato piazza San Marco da tutte le angolazioni, oltre chiaramente alle videocamere in 4K.

Ricordiamo che il 4K è visibile solo con decidere Tivusat, la tanto discussa piattaforma creata per le aree non coperte dal digitale terrestre che include non solo i canali nazionali di punta, ma anche un pacchetto in HD internazionale ed, appunto, Rai 4K, l’unico in UHD.