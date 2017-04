Rai, il direttore generale Dall'Orto annuncia: "siamo in trattativa con Amazon"

Il direttore generale della, parlando con Variety ha annunciato che l’emittente nazionale è in trattativa con, per siglare una partnership simile a quelle strette coned

"Nel settore delle fiction tv Rai è il servizio pubblico europeo che produce più contenuti e da questo punto di vista oggi abbiamo un ruolo internazionale che prima non avevamo anche utilizzando innovative forme di linguaggio” ha affermato il dirigente, il quale ha anche discusso del successo internazionale ottenuto da I Medici e dell’accordo con Netflix per suburra su Rai 2. Sempre a livello di produzioni, Dall’Orto ha anche rivelato che RAI sta sviluppando, in collaborazione con Wild Bunch TV, una serie tv basata sul romanzo di Umberto Eco, “Il Nome della Rosa”, mentre su Amazon si è limitato a dichiarare che “stiamo parlando con loro”, senza rivelare alcun dettaglio aggiuntivo.

Un servizio pubblico, quindi, che guarda con sempre più interesse alle produzioni internazionali ed al mondo hi-tech.