Rapoo presenta il primo mouse in tessuto al mondo, disponibile a 29,99 Euro

: Il controllo dei televisori di ultima generazione che utilizzano un telecomando standard è davvero laborioso e causa spesso confusione. Questo è il motivo principale per cui, annuncia il lancio del primo mouse wireless in tessuto unico nel suo genere, 3510 Plus, per i moderni utenti di PC/ Windows e MacBook/ macOS.

Il Mouse Ottico Wireless in tessuto 3510 Plus dà un tocco di classe ad ogni scrivania. Lo stile classico, le sue eleganti e armonizzate curve, i materiali di prima qualità e la cover in tessuto rendono il mouse incredibilmente bello ed un pezzo unico. Non è solo un capolavoro in termini di aspetto - grazie al suo design ambidestro e alla forma simmetrica, il 3510 Plus è comodo per l'utilizzo sia con la mano destra che con la sinistra, senza procurare alcuno sforzo sulle mani. Inizialmente disponibile in due tinte di colore classico il 3510 Plus, si adatta perfettamente a qualsiasi computer e scrivania.

L’affidabile connessione wireless a 2.4GHz con una portata fino a 10 metri e una copertura di 360° garantisce una connessione sicura e senza interferenze con i PC Windows o i MacBook.

Per collegarsi, basta semplicemente inserire il ricevitore Nano USB nella porta USB: il mouse si collega automaticamente. Il design intelligente integra anche uno scompartimento per il ricevitore USB (dongle), quindi, anche quando non è in uso, è sempre al sicuro e a portata di mano.

Il sensore ottico 1000 DPI ad elevatissime prestazioni garantisce un controllo del puntatore facile e preciso, rendendo la navigazione e i clic un piacere. La tecnologia wireless di Rapoo a risparmio energetico garantisce inoltre l'utilizzo continuo del mouse fino a 9 mesi.

Il nuovo 3510 Plus Wireless Optical Fabric Mouse sarà disponibile a breve in Italia nella versione in tessuto nero e in grigio chiaro per un prezzo consigliato di € 29,99.