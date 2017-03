Raspberry PI: 12,5 milioni di unità vendute in cinque anni

La rivista ufficiale diha annunciato nel corso del weekend che la compagnia ha venduto 12,5 milioni di unità nel corso dei cinque anni, ovvero da quando è stato lanciato il modello originale nel 2012.

Come sottolineato da MagPi, si tratta di un numero superiore rispetto al Commodore 64, almeno secondo alcune stime, e rende il Pi il terzo “general purpose computer” più venduto di sempre, dietro al Macintosh di Apple ed i PC Windows. Chiaramente la rivista ha precisato che il confronto con Commodore è per certi versi non esatto, dal momento che la compagnia ha lanciato anche altri modelli oltre al Commodore 64.

L’ultimo modello, ovvero il Pi 3B, rappresenta una quota del 30% della torta, nonostante l’agguerrita concorrenza, seguito dal Raspberry Pi 2B e Raspberry Pi B, entrambi al 23%, mentre Raspberry Pi B+ si piazza al 15%. In calce alla notizia potete trovare il grafico completo proveniente direttamente dalla rivista ufficiale, che ha dato l'annuncio nel weekend.