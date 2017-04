Razer amplia la linea audio in-ear Razer Hammerhead V2

, leader mondiale nel lifestyle gaming, annuncia due nuovi auricolari:per iOS Lightning.

Studiati per offrire un audio chiaro e senza fili, i nuovi Razer Hammerhead BT sono auricolari Bluetooth 4.1 dotati del codec Qualcomm aptX per un audio a bassa latenza di alta qualità. Gli utenti mobile ora possono godersi telefonate e ascolto ininterrotti con una batteria che dura fino a otto ore per ricarica.

I Razer Hammerhead BT dispongono di microfono e controlli in linea compatibili con dispositivi iOS e Android, che assicurano il massimo della comodità quando si risponde alle chiamate o si cercano brani musicali.

Sfruttando al massimo le funzionalità del connettore Lightning, i Razer Hammerhead per iOS offrono un audio digitale pulito grazie a un convertitore DAC (digitale ad analogico) personalizzato. Attraverso l’app dedicata Razer Hammerhead iOS, gli utenti possono ottimizzare l’esperienza di ascolto con configurazioni personalizzate o di default dell’equalizzatore.

I Razer Hammerhead per iOS dispongono di microfono e controlli in linea che consentono agli utenti di utilizzare Siri, nonché di rispondere alle telefonate o saltare le tracce musicali. Entrambi i modelli sono dotati di driver audio dinamici da 10 mm, più ampi della maggior parte degli auricolari della loro classe. Una camera acustica in alluminio potenzia la riproduzione musicale, garantendo nel contempo una maggiore solidità. I Razer Hammerhead sono commercializzati con una custodia da trasporto compatta, che include gommini addizionali di varie dimensioni per assicurare comodità e isolamento acustico.

“La linea di auricolari Razer Hammerhead è apprezzata per la qualità del suono offerto e il fattore forma particolarmente adatto ad un utilizzo ‘on-the-go’”, dichiara Min-Liang Tan, Razer co-fondatore e CEO di Razer. “Siamo entusiasti di ampliare la nostra esperienza d’ascolto con gli Hammerhead grazie all’opzione wireless Bluetooth per una maggiore mobilità e a una versione compatibile con il connettore Lightning per chi utilizza dispositivi iOS”.

Razer Hammerhead BT e Razer Hammerhead per iOS sono disponibili sul RazerStore.com e sugli altri canali di vendita a 109,99 Euro.