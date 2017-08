Razer annuncia il Chroma Hardware Development Kit per PC

Con un comunicato stampa,ha presentato il(HDK), la soluzione ideale per chi vuole personalizzare la propria postazione PC con il famoso sistema di illuminazione modulare prodotto dall'azienda.

Integrato nell'ecosistema Razer Chroma, il Chroma HDK offre una personalizzazione "all-in-one" dei colori, con controllo preciso fino a livello di singolo LED. Gli utenti possono modellare e curvare le strisce LED per adattarle a ogni superficie e illuminare un'intera stanza o addirittura la casa e perché no l'ufficio, per una immersione completa nel gioco. Le luci controllabili individualmente sono integrate nel Razer Synapse 3 e supportate dalla tecnologia Razer Chroma che sprigiona funzionalità di illuminazione personalizzabili e sincronizzabili tra dispositivi.

Razer Chroma HDK supporta 4 canali in uscita con una capacità totale di 64 LED RGB. Sono incluse due strisce LED dotate di 16 LED ciascuna, mentre il Razer Lightpack Extension Kit (acquistabile separatamente) è dotato di due strisce LED addizionali e prolunghe. Gli utenti possono scegliere tra 16,8 milioni di opzioni di colore e numerosi effetti. È possibile creare configurazioni personalizzate utilizzando il nuovissimo Chroma Studio su Razer Synapse 3 – il tool di configurazione dei dispositivi di prossima generazione, attualmente in versione beta.



Grazie al Chroma Studio si potranno sincronizzare gli effetti luminosi tra dispositivi con la possibilità di mostrare continuamente determinati effetti sulle varie periferiche a seconda di come sono posizionate tra loro. "Razer Chroma è il configuratore di effetti luminosi più avanzato al mondo, apprezzato da milioni di utenti", afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. "Il Chroma HDK ci consente di dare un ulteriore impulso all’immersione nel gioco, dal case del PC alle appliance e ovunque gli utenti desiderano utilizzarlo".

Il Chroma HDK sarà disponibile a partire da agosto 2017 sullo Store Razer. Di seguito ve ne elenchiamo le caratteristiche e il prezzo:

Prezzo:

Razer Chroma HDK: € 99,99

Razer Lightpack Extension Kit per Chroma HDK: € 34,99

Caratteristiche di prodotto:

Modulo Razer Chroma HDK con 4 canali di illuminazione

Include 2 strisce LED

Si installa all’interno o all’esterno del case del PC

Opera con Razer Synapse 3 e Chroma Studio

Abilitato Razer Chroma SDK

Connessione USB per dati e alimentazione

Output DC per luminosità e alimentazione aggiuntive

Adattatore Molex a DC per illuminazione interna del case

Dimensioni

Razer Chroma HDK: 10 cm x 7 cm x 1.5 cm

Lunghezza strisce LED: 50 cm

Lunghezza prolunga: 30 cm

Cavo dati Micro USB: 100 cm

Cavo alimentatore USB a DC: 150 cm

