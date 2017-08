Razer introduce due nuove colorazioni per Blackwidow X e altri prodotti Chroma

La suite didedicata alè una delle più apprezzate dai videogiocatori di tutto il mondo. Tuttavia, gli accessori della società californiana hanno attirato molte critiche per le(chi ha detto nero?). Questo è uno dei motivi che ha spintoa rilasciare il Chroma Development Kit

Tuttavia, quest'ultimo permette solamente di personalizzare il colore del neon a piacimento e, dunque, le finiture nere della tastiera rimangono, ovviamente, sempre lì. Ecco, allora, che la società californiana ha ben pensato di lanciare sul mercato delle nuove colorazioni per i suoi prodotti Chroma.

In particolare, ora esistono delle versioni Mercury (ovvero con colorazione bianca) e GunMetal (colore più comunemente noto come grigio) della tastiera Blackwidow X, del mouse Lancehead, delle cuffie Kraken 7.1 e del tappettino per mouse Invicta. Potete dare uno sguardo più approfondito al tutto sul sito ufficiale statunitense di Razer.