Razer lancerà uno smartphone per videogiochi entro il 2018

Razer ha annunciato che entro il 2018 lancerà uno smartphone incentrato interamente sul mobile gaming. A dare l’annuncio il CEO e co-fondatore della compagnia Ming-Liang Tan, il quale ha delineato i piani della compagnia per continuare a crescere in Cina.

Il dirigente ha affermato che “il mobile gaming è in crescita in tutto il mondo - Stati Uniti, Europa e Cina - e speriamo di lanciare prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori. Molti rumor hanno affermato che Razer è pronta a debuttare sul mercato con un dispositivo mobile. E posso confermarli: si tratterà di uno smartphone orientato verso i giocatori e l’intrattenimento. Speriamo di lanciarlo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2018, ma ci stiamo lavorando”.

La notizia fa seguito al recente rapporto secondo cui Razer sarebbe pronta a debuttare preso la borsa di Hong Kong, ma lo stesso CEO non ha rivelato la cifra esatta dell’IPO, limitandosi ad affermare che “l’IPO potrebbe permetterci di investire in ricerca e sviluppo”.

La mossa di debuttare nel mercato della telefonia mobile era nell’aria da tempo, sin dal momento in cui ha acquistato Ouya nel mese di Luglio. L’operazione ha portato anche al trasferimento di dipendenti risorse software, il negozio online ed un catalogo di circa 1.500 giochi.

Razer inoltre ha anche acquistato Nextbit di Andy Rubin.