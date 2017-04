Razer lancia il nuovo gaming mouse wireless Lancehead

annuncia, il gaming mouse wireless professionale più affidabile al mondo, che integra l’Adaptive Frequency Technology (AFT) proprietaria di Razer, il sensore laser più preciso nel settore e memoria ibrida on board e nel cloud in un fattore forma ambidestro completamente nuovo.

L’avanzata tecnologia wireless AFT di Razer assicura una stabilità di trasmissione leader del settore, non solo grazie alla sincronizzazione perfetta dei dati tra mouse e PC dell’utente, ma anche tramite la connessione con le migliori frequenze prive di interferenze nella banda a 2.4 GHz, passando in modo adattivo da un canale all’altro solo ove necessario. Tutto ciò garantisce una trasmissione dei dati priva di lag tra il Razer Lancehead e il PC più rapida di ogni altro gaming mouse wireless.

Il sensore laser 5G del Lancehead offre 16,000 DPI reali, tracciamento a 210 pollici al secondo (IPS) e accelerazione di 50 G. Quando velocità e precisione fanno la differenza tra vittoria o sconfitta, Razer Lancehead regala ai giocatori un netto vantaggio.

Razer Lancehead è anche il primo device dell’azienda ad essere compatibile con il Razer Synapse Pro (Beta) che verrà rilasciato a breve. Oltre alla piena compatibilità con Razer Synapse, i possessori del nuovo mouse sono invitati in esclusiva a utilizzare la versione Beta del Razer Synapse Pro, il cui nuovo configuratore unificato consente di salvare i settaggi del mouse direttamente sul device o nel cloud grazie alla nuova funzionalità di memoria ibrida on board e nel cloud. Un gamer può accedere al proprio profilo e ritrovare la stessa esatta configurazione utilizzata nel corso dell’ultima sessione di gioco su ogni computer, persino in assenza di connessione a internet.

Razer Lancehead dispone dei Razer Mechanical Mouse Switch, progettati e prodotti in collaborazione con Omron. I nuovi switch garantiscono una durata maggiore fino a 50 milioni di clic e sono ottimizzati per offrire i tempi di risposta ottimali per il gaming, con una latenza di clic affinata per essere una delle più veloci al mondo. Inoltre, due pulsanti DPI permettono ai giocatori di cambiare al volo la sensibilità per ogni situazione, persino nel mezzo di una battaglia.

Viene annunciato oggi anche il mouse cablato Razer Lancehead Tournament Edition. Dotato del sensore ottico da gioco più avanzato al mondo, dei Razer Mechanical Mouse Switch e della memoria nel cloud e ibrida on board grazie alla versione beta del Razer Synapse Pro in uscita a breve, il Razer Lancehead Tournament Edition assicura precisione e durabilità senza precedenti.

Razer Lancehead Tournament Edition dispone di un sensore ottico da 16.000 DPI e velocità di tracciamento pari a 450 IPS. Con una precisione della risoluzione del 99,4 percento, Razer Lancehead Tournament Edition assicura un’accuratezza millimetrica nelle situazioni di gioco più intense.

I due nuovi mouse entrano a far parte della linea di dispositivi Razer Chroma, che include una serie di mouse, tappetini, tastiere, cuffie e portatili che integrano la tecnologia di illuminazione Chroma. Per questa ragione entrambi i device offrono 16,8 milioni di opzioni di colore personalizzabili e una serie di effetti luminosi in game.

Il costo di Razer Lancehead sarà di 149,99 Euro e sarà disponibile da Maggio/Giugno, mentre la Tournament Edition costerà 89,99 Euro e potrà essere acquistata dal prossimo mese.