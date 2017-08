Razer lancia il nuovo mouse gaming wireless Atheris

annuncia, il miglior mouse wireless per notebook, dotato della batteria di maggior durata al mondo e capace di offrire prestazioni wireless ideali per il gioco.

Progettato per il lavoro e il gaming in mobilità e capace di superare qualsiasi avversario, Razer Atheris permette di raggiungere fino a 350 ore di utilizzo continuo con un solo paio di batterie AA, fornendo potenza sufficiente anche per lunghe riunioni di lavoro o per le più intense sessioni di gioco.

Razer Atheris integra l’Adaptive Frequency Technology (AFT) - la tecnologia proprietaria wireless di Razer - che offre la migliore trasmissione del settore per una connessione più affidabile e stabile. L’AFT è abilitata tramite un dongle USB compatto che si integra nel mouse e la connettività Bluetooth LE è disponibile anche per i dispositivi senza porta USB.

Con un sensore ottico da 7200 DPI, Razer Atheris offre una precisione eccellente su più monitor ad alta risoluzione e assicura un vantaggio senza pari sia che si tratti di lavorare o di giocare. Grazie a un design ambidestro elegante e compatto, Razer Atheris è adatto anche ai mancini.

“Con Razer Atheris abbiamo creato il mouse definitivo per la produttività in movimento – consentendo agli utenti di beneficiare di prestazioni di serie A in qualsiasi situazione, che si tratti della sala riunioni o dell’arena di gioco”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Razer Atheris supera e sbaraglia la concorrenza con un'affidabilità senza pari”. Razer Atheris è già disponibile su RazerStore.com e lo sarà a livello globale nell’ultimo trimestre dell’anno.