Razer Phone: prima immagine leaked dello smartphone per il gaming

Dopo la notizia dell'acquisizione di Nextbit a Gennaio e quella della recente collaborazione con il colosso del mobile 3 , pareva quasi scontato che il tanto vociferatoesistesse davvero. Oggi ne abbiamo finalmente un'altra prova: un'ritraente il presunto nuovo dispositivo.

Nello scatto in questione, si vede la porte posteriore del dispositivo, con il logo di Razer, una dual camera e il flash LED in bella vista. Stando ai rumor, lo smartphone in questione dovrebbe montare un display QHD da 5.9 pollici (16:9), una CPU Qualcomm Snapdragon 835, 8GB di RAM, 64GB di ROM, una dual cam posteriore da 12MP e una fotocamera anteriore da 8MP.

La società in questione non ha mai confermato ufficialmente di essere al lavoro su uno smartphone pensato appositamente per il gaming, limitandosi ad annunciare che un nuovo dispositivo portatile sarà annunciato il prossimo 1 novembre. Tuttavia, si sono susseguiti parecchi rumor in merito nelle scorse settimane e l'immagine di oggi non fa altro che confermare il tutto.