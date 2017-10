Razer presenta le nuove cuffie per il gaming Electra V2

, leader mondiale nel lifestyle gaming, annuncia due nuove cuffie gaming per i giocatori attenti al budget,

Le Razer Electra V2 sono cuffie da gioco essenziali compatibili con la maggior parte dei dispositivi. Sono state progettate per offrire versatilità e qualità del suono eccellenti indipendentemente dal device utilizzato. I suoi driver al neodimio da 40mm sono ottimizzati per garantire la migliore esperienza audio possibile, sia che si giochi su PC e console o si ascolti musica su un telefono. Un connettore unificato audio e microfono semplifica l’utilizzo su PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4, o telefono con jack audio da 3,5mm. Completa il tutto un microfono boom removibile.

“Abbiamo creato le cuffie ideali per il gamer moderno”, spiega Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Le Razer Electra V2 sono state aggiornate con materiali più resistenti e confortevoli per sessioni più prolungate di gioco dal suono eccezionale. Leggere e dotate di audio ad alta fedeltà, vanno bene per tutte le tasche, e sono l’ideale a casa o in movimento”.

Le Electra V2 sono state pensate per ore di utilizzo continuo. Le caratteristiche per quel che riguarda comfort e solidità includono un telaio in alluminio leggero e flessibile con poggiatesta sospeso e padiglioni in similpelle morbida. Un microfono rimovibile consente di ottenere una comunicazione nitida e chiara durante le battaglie o le conversazioni telefoniche. Rimuovendo il microfono è possibile godere di un'esperienza audio in tutta comodità.

Queste opzioni di fascia alta, ora standard sulle Electra V2, finora erano state spesso limitate a cuffie più costose.

Le Razer Electra V2 USB hanno le stesse caratteristiche delle Razer Electra V2, ma sono ottimizzate solo per l’utilizzo su PC tramite connessione USB. Gli utenti possono ora attivare la retroilluminazione verde Razer sui padiglioni, e la qualità audio digitale in suono surround 7.1 virtuale tramite Razer Synapse – il configuratore basato su cloud di Razer.

Electra V2 saranno disponibili al prezzo consigliato di 59,99 Euro, mentre le Electra V2 USB costeranno 69,99 Euro.