Record per Filecoin, la rete decentralizzata che offre spazio di archiviazione

La nuova criptovalutache propone una rete decentralizzata che offre spazio di archiviazione a chiunque ne voglia usufruire stabilisce un nuovo record di raccolta fondi durante l'ICO (Initial Coin Offering), ovvero nella fase di crowdfunding nella quale vengono distribuiti i token agli investirori.

Mentre la Cina annuncia il ban delle ICO a causa delle frodi associate a questa attività di crowdfunding non regolarizzata, Filecoin riesce tramite questo processo a stabilire un record di 257 milioni di dollari raccolti. La cifra è la più alta mai raccolta durante un'ICO, nella quale gli investitori hanno finanziato l'organizzazione in cambio di token, i filecoin.

I filecoin sono moneta a tutti gli effetti che servirà per comprare lo spazio di archiviazione della rete decentralizzata: qualunque utente può partecipare alla rete e mettere a disposizione la propria memoria fissa non utilizzata in cambio di filecoin, meccanismo simile a quello usato dai miners della rete Bitcoin che mettono a disposizione il proprio device per garantire la sicurezza degli spostamenti di moneta digitale.

se volete altre informazioni sui filecoin vi rimandiamo al sito ufficiale.