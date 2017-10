Regina Dugan, il capo di Building 8, lascia Facebook

Brutto colpo per Building 8 , il laboratorio hardware segreto di, che è stata a capo della divisione per gli ultimi diciotto mesi, ha abbandonato la compagnia di Menlo Park, che ne ha dato l’annuncio ai dipendenti nella serata di ieri.

In un messaggio inviato a tutti gli ingegneri, il social network ha annunciato che la Dugan ha preso la decisione di lasciare Facebook per andare a dirigere una “nuova impresa”, ancora non nota al momento. La Dugan, comunque, rimarrà in Facebook fino ad i primi mesi del 2018 al fine di garantire “una transazione tranquilla”.

Resta da capire chi prenderà il suo ruolo: di recente Facebook ha promosso Andrew “Boz” Bosworth a supervisore dei progetti hardware della società, incluso anche Oculus. E’ lui, quindi, secondo molti il prescelto, ma almeno al momento ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. L’annuncio, però, potrebbe arrivare solo ad inizio anno, a pochi giorni dall’uscita di scena di Regina Dugan.

Nel frattempo, però, Facebook ha fatto sapere che la partenza dell’ormai ex capo non influirà in qualsiasi modo sui progetti esistenti.