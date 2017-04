Richard Browning si trasforma in Iron Man grazie ad una nuova tuta volante

è sicuramente uno dei supereroi più famosi ed amati dal pubblico, per ragioni ovvie.però probabilmente è stato colui che si è avvicinato di più all’equipaggiamento di, e nella fattispecie alla tuta volante.

Come si può vedere attraverso il player presente nella notizia, Browning ha creato una tuta con dei motori sulle braccia e le gambe che gli hanno permesso di volare, ma il processo di creazione non è stato per nulla facile, dal momento che lo stesso ha dovuto perdere 3 chilogrammi per essere in grado di librarsi sopra la terra.

Nei primi anni di esperimenti, i voli di Browning erano piuttosto imprecisi e di breve durata, non superando i pochi secondi senza toccare terra. L’ultima versione della tuta, però, ha un’autonomia di 12 minuti, ed è anche in grado di controllare le traiettorie.