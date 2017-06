Ricreano con Hololens Super Mario Bros., il video fa il giro del web

Da tanto tempo vi stiamo raccontando su queste pagine delle infinite potenzialità che sono in grado di offrire i dispositivi basati sulla realtà aumentata, virtuale e mista.

Tra le tante società che stanno puntando su questo settore, segnaliamo Microsoft con Hololens, il visore che è stato utilizzato per ricreare nel mondo reale Super Mario Bros.

Il filmato, inutile dirlo, ha immediatamente fatto il giro del web, ed è frutto del lavoro di Abhishek Singh, un ragazzo che ha utilizzato un prototipo Hololens per ricreare nel mondo reale l’iconico Super Mario Bros., uno dei giochi più apprezzati da parte degli utenti.

Si tratta di una ricostruzione 1-1 del gioco, non certo perfetta al 100%, ma rappresenta comunque una prima cartina al tornasole importante per capire le reali potenzialità di questa tecnologia.

Il video, come sempre, è visualizzabile in apertura della notizia ed è stato girato a Central Park, a New York ed è già diventato un vero e proprio fenomeno mondiale.