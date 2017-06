Rimodulazione (positiva) per Vodafone Shake Limited: in regalo 1gb in più

Vodafone stupisce e rimodula, questa volta positivamente per i clienti,. Come notificato agli utenti che hanno attivato la promozione, infatti, per tutti i rinnovi successivi a quello del 18 Giugno, i gigabyte di internet inclusi nella promozione saranno cinque e non quattro.

Il tutto coincide nella nuova rimodulazione effettuata dall’operatore britannico per una delle offerte più popolari nel nostro paese, che però come la versione “normale” può essere attivata solo dagli under 30.

A 9 Euro ogni quattro settimane (Vodafone Shake ne costa 12 di Euro), quindi, gli utenti riceveranno 300 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS e 5 gigabyte di internet in 4G, che possono essere integrati con le offerte mensili attuabili attraverso l’applicazione ufficiale e “shakerando” il telefono dopo averla scelta.

Almeno al momento non sappiamo se un cambio simile è previsto anche per Vodafone Shake o se resterà esclusivo di Shake Limited.