Ritorno a scuola: 30 Euro di sconto per Amazon sul Kindle Paperwhite

Come molte altre compagnie, anchesta lanciando delle offerte per tutti gli studenti che in questi giorni sono tornati a scuola. Il gigante di Chicago, in queste ore ha lanciato un’interessante offerta sull’e-readercon schermo da 6 pollici ad alta risoluzione (300ppi) e luce integrata.

Nela fattispecie, la versione WiFi senza offerte speciali potrà essere acquistata a 109,99 Euro, contro i 139,99 Euro classici, mentre la versione con offerte speciali costerà 99,99 Euro al posto di 129,99 Euro.

Prezzi più alti, invece, per i modelli 3G + WiFi: il modello con offerte speciali costerà 159,99 euro al posto dei classici 189,99 Euro, mentre quello senza offerte speciali il prezzo sarà di 169,99 Euro e non 199,99 Euro.

Per tutte e quattro le opzioni, il risparmio sarà del 15%. Si tratta di un’offerta molto interessante, accessibile anche da coloro che non sono studenti in quanto non richiede alcuna tessera universitaria o altro per poterne beneficiare.