Rivelato per errore il nuovo Amazon Echo con display

Ieri sono impazzate sul web alcune immagini leaked di un presunto nuovo Amazon Echo con display. Abbiamo preferito aspettare un pochino prima di riportarle, in attesa di nuovi dettagli e soprattutto di una risoluzione maggiore. Oggi possiamo finalmente mostrarvi come sarà il nuovo Amazon Echo, nome in codice Knight.

L'immagine leaked del device è stata scoperta spulciando i server di Amazon. Pare che sarà annunciato ufficialmente alla fine di questo mese, diventando il flagship device della linea Amazon Echo - il che ovviamente ci suggerisce che il prezzo sarà sicuramente superiore a quello dell'attuale modello senza screen, che viene venduto a 179$.

Il device monterà FireOS e sarà dotato di uno schermo a sette pollici e speaker di qualità superiori a quelli che troviamo sull'attuale modello. Il device stando alle immagini ha anche una camera integrata, utile per le videoconferenze. Sarà anche possibile fissare sullo schermo widget e foto nella stessa maniera con cui si attaccano cartoline e magneti sul frigo. Carino, no?

Attualmente sappiamo già che Alexa è in rotta d'arrivo anche in Italia, tuttavia non si hanno ancora informazioni precise sulla data della release ufficiale. Contestualmente seguiranno anche la messa in vendita nel bel paese dei device della famiglia Amazon Echo. Non ci resta che aspettare per saperne di più. In calce potete vedere il device nella colorazione nera.