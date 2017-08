Rivelato un teaser di una concept car della Smart, sará presentata a Francoforte

stupisce tutti rivelando il teaser di unache sará presentata al Salone di Francoforte. Come spesso succede, i design delle concept car altro non sono che anticipazioni di ció che andrá a contraddisitnguere le prossime generazioni delle vetture in questione.

Ed ecco quindi che il teaser mostrato ci mostra un frontale con le proporzioni chiare e inequivocabili delle Smart Fortwo, a prova che la concept car sará basata sulle "piccole" della Smart. Inediton invece é il gruppo ottico.

Nella concept, inoltre, la mascherina fa posto ad pannello con scritta led. Il display dovrebbe servire per "comunicare" con il mondo esterno. Nell´immagine rilasciata troviamo, infatti, la scritta "on my way".

La concept non solo sará elettrica, ma mostrerá anche una guida completamente autonoma, continuando la strategia CASE (Connected, Autonomous, Shared ed Electric). Non ci resta che aspettare il Salone di Francoforte per saperne di piú. Foto in calce.