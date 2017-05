Rivoluzione Telegram: arrivano i video messaggi ed i pagamenti con i bot

E’ una vera e propria rivoluzione, quella portata a termine dacon l’aggiornamento per l’applicazione rilasciato nella giornata di oggi, che porta l’app alla versione 4.0 su iOS ed Android ed introduce delle novità estremamente importante.

Le caratteristiche importanti sono tre: i video messaggi, i pagamenti tramite bot ed Instant View.

Da ora gli utenti potranno utilizzare l’applicazione per rispondere, oltre che tramite messaggi vocali, attraverso video messaggi: per farlo basta tenere premuto sull’icona del microfono, quindi passare alla modalità fotocamera e tenere premuto per registrare un video messaggio. Inoltre, Telegram ha anche introdotto Telesco.pe, un nuovo servizio che permette a chiunque di visualizzare video messaggi dai canali Telegram pubblici.

L’altra novità importante riguarda i pagamenti attraverso i bot. Ciò vuol dire che gli utenti possono ora, ad esempio, ordinare la pizza, pagare bollette o pagare nei negozi semplicemente attraverso i bot presenti nell’applicazione. Su iOS, i bot supportano anche Apple Pay, che in Italia è arrivato da qualche giorno.

Ultima, ma non per importanza, è la novità che riguarda la nuova piattaforma Instant View, che permette a chiunque di visualizzare e leggere gli articoli direttamente nell’applicazione, senza dover necessariamente aprire il browser. Si tratta di una sorta di Instant Articles di Facebook o AMP di Google.

L’aggiornamento è disponibile gratuitamente da oggi su iOS ed Android.