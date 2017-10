Rivoluzione Vodafone: cambio di logo e slogan, "The Future is Exciting. Ready?"

E’ una vera e propria rivoluzione, quella annunciata poco fa da Vodafone . Il gruppo inglese ha annunciato una significativa evoluzione della propria strategia di posizionamento sul mercato, attraverso un nuovo logo e slogan che prenderà il posto di “Power to You”, introdotto nel 2009.

La strategia verrà attuata in tutti e 36 i paesi in cui è presente il brand Vodafone, ed è progettata per sottolineare la visione dell’operator, secondo cui le nuove tecnologie e servizi digitali giocheranno un ruolo fondamentale nello sviluppo e trasformazione della società, al fine di migliorare la qualità di vita negli anni a venire.

Il nuovo slogan, si legge in un lungo comunicato diffuso sul sito ufficiale, si concentrerà sul tema dell’ottimismo per il futuro, e sarà identificato in “the future is exciting. Ready?”, con la prima parte che sarà tradotta per ogni paese (“il futuro è straordinario”, in Italia) e la seconda (“Ready?”), che resterà invariata per tutte le nazioni.

A livello di logo, “si porrà una maggiore enfasi sull’iconico speech mark di Vodafone", ovvero l’icona diventata riconoscibile in tutto il mondo e presente dal 1998. Proprio questa parte diventerà il centro del nuovo logo e sarà sovrapposta a tutte le attività di marketing e pubblicità. Il logo apparirà anche in una nuova veste grafica in 2D, a differenza del precedente.

A tal proposito, Vodafone ha anche annunciato quella che è già stata definita “la più grande campagna pubblicitaria in 33 anni di storia”, che prevede la messa in onda di sport TV da sessanta secondi come quello che trovate in calce, incentrati su come l’interazione umana sia costante nonostante l’evoluzione delle tecnologie. Almeno al momento però non sappiamo quando prenderà il via questa nuova campagna pubblicitaria e quando approderà in Italia.