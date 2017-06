Roam Like Home: l'occhio dell'AGCOM sugli operatori italiani

A poco più di ventiquattr’ore dall’entrata in vigore della nuova norma sul roaming, che di fatto l’ha abolito, come ampiamente raccontato in questo articolo. Sul rispetto della legge c’è l’occhio vigile dell’, che attraverso un comunicato ha annunciato di aver aumentato la vigilanza sugli operatori telefonici italiani.

La dichiarazione è anche un monito per le parti interessate a rispettare una legge estremamente facile da interpretare, ma molto articolata, ecco perchè il garante ha invitato i consumatori a denunciare qualsiasi tipo di violazione, per favorire eventuali interventi e richiamare gli operatori.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il Modello D, già usato in passato per segnalare irregolarità, mentre per qualsiasi dubbio sulla compilazione del documento basta inviare una mail ad info@agcom.it.

Si tratta di un provvedimento e decisione chiara, da parte dell’AGCOM, che si è detta pronta a vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione della legge, allo scopo di prevenire abusi.