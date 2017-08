Roland Quandt svela i possibili prezzi di ASUS Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro

Il noto leakerha svelato, tramite il suo attivissimo profilo Twitter, idi, che dovrebbero essere presentati il prossimo 19 agosto in un evento che si terrà a, nelle Filippine.

Zenfone 4 (nome in codice ZE554KL) dovrebbe essere un dispositivo pensato per la fascia media e dovrebbe montare una CPU Qualcomm Snapdragon 630, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Secondo il noto leak, Zenfone 4 costerà circa 400 dollari (circa 339 euro).

Zenfone 4 Pro (nome in codice ZS551KL), invece, dovrebbe essere il top di gamma di casa ASUS montante una CPU Qualcomm Snapdragon 835, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Stando a quanto dichiarato da Quandt, lo smartphone in questione dovrebbe costare circa 550 euro.

Ricordiamo, inoltre, che il prossimo 21 settembre si terrà uno speciale evento targato ASUS a Roma. Che sia l'occasione giusta per vedere i nuovi Zenfone in Italia?





