Rolling Stones a Lucca: controlli incrociati e limiti d'acquisto per i biglietti

Gli organizzatori delhanno annunciato da poco che gli headliner dell’edizione 2017, che celebrerà il ventennale del festival toscano, saranno i, i quali faranno tappa in Italia il prossimo 23 Settembre in data unica.

A margine dell’annuncio si è tenuta una conferenza stampa in cui sono state annunciate le modalità di vendita dei biglietti. Dal momento che si tratta di un evento estremamente importante, gli utenti hanno già espresso attraverso i canali social le loro preoccupazioni per eventuali fenomeni di secondary ticketing.

D’Alessandro e Galli, gli organizzatori nonché promoter italiani della band di Mick Jagger, hanno rivelato che la vendita verrà effettuata attraverso tre canali: dalle ore 9 di giovedì 11 Maggio alle 9 del 13 Maggio vi sarà una fase di presale esclusiva tramite l’app ufficiale Rolling Stones ed i possessori di American Express, mentre la vendita generale tramite call center e ticketone.it comincerà alle 10 di Sabato 13 Maggio. Infine, domenica 14 maggio alle 10 sarà possibile acquistare i biglietti nei punti vendita fisici.

Gli organizzatori hanno inoltre rivelato che per contrastare fenomeni di secondary ticketing e bagarinaggio online, sarà possibile acquistare per ogni account massimo otto biglietti, ed al termine della procedura verrano effettuati controlli anagrafici incrociati che potrebbero portare anche all’annullamento degli ordini. La consegna verrà effettuata in esclusiva tramite corriere espresso tacciabile e non sarà possibile effettuare il ritiro sul luogo dell’evento. Niente biglietto nominativo, quindi.