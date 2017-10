Roma: la giunta Raggi blocca anche le auto diesel Euro 6

Continua a rivoluzione verde della giunta Raggi a Roma. Come riportato da molti siti, il Campidoglio avrebbe decretato l’estensione per le limitazioni durante le “domeniche ecologiche” anche alle vetture diesel Euro 6, che fino ad oggi erano considerate le più pulite.

Il provvedimento firmato dal sindaco capitolino prende di mira tutti i veicoli a diesel, indipendentemente dalla categoria, in quanto aumentano il livello di inquinamento atmosferico.

La decisione è destinata a far discutere a lungo gli automobilisti, ma nella nota diffusa dal Comune si legge che il provvedimento mira a “contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche”.

Le prossime domeniche ecologiche sono in programma il 19 novembre, il 17 dicembre, il 21 gennaio e l’11 febbraio 2018, nel corso del quale il divieto di circolazione resterà in vigore dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

“Oltre alla limitazione del traffico abbiamo predisposto l’avvio del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), strumento utile per affrontare la riduzione delle emissioni, e stiamo rilanciando la forestazione con la piantumazione di nuovi alberi” ha affermato l’assessore all’ambiente Pinuccia Montanari in una nota diffusa dal Campidoglio, nell'ambito del nuovo programma per ridurre l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni degli scarichi delle vetture.