Rubano più di 1,2 milioni di Dollari di merci ad Amazon, condannati

Una coppia dell’Indiana è stata dichiarata colpevole di frode ai danni di Amazon, per riciclaggio di denaro derivante da una vera e propria organizzazione criminale che ha portato al furto di 1,2 milioni di Dollari in prodotti.

Erin Finan, di 38 anni, e sua moglie Leah Finan di 37, hanno approfittato della politica di reso di Amazon, che non sempre richiede che un oggetto rotto venga inviato indietro prima della sostituzione, per rubare centinaia di prodotti. La coppia ha ordinato sotto falso nome beni elettronici, come GoPro e smartwatch Samsung, e quando li ha ricevuti ha segnalato malfunzionamenti che, ovviamente, non esistevano. Amazon, seguendo la procedura standard, ha iniziato la procedura di reso, salvo mai ricevere indietro gli oggetti.

Un terzo complice, Danijel Glumac, ha aiutato la coppia a rimanere anonimi agli occhi di Amazon, ed ha piazzato sul mercato secondario i prodotti riuscendo a racimolare 1,2 milioni di Dollari, di cui 725.000 Dollari finiti nelle tasche dei Finan.

La coppia è stata arrestata a seguito di un’indagine condotta dal servizio postale degli Stati Uniti con la polizia dell’Indiana. Ai due sono stati riconosciuti i reati di frode postale federale e riciclaggio di denaro.

La corte li ha ritenuti colpevoli. Erin e Leah dovranno restituire 1.218.504 Dollari e trascorrere 20 anni in carcere.