Rubano la serie e minacciano Netflix: o ci pagate o la carichiamo online

L'hacker, che si fa chiamare Dark Overlord ha già caricato la prima puntata ieri mattina e ha dichiarato di aver rubato serie anche di altre case produttrici, come Fox, ABC e National Geographic. Il furto sarebbe avvenuto parecchi mesi fa, solo ieri tuttavia le prime conseguenze del mancato pagamento di Netflix che, a cedere al ricatto, non ci pensa nemmeno. Netflix ha detto a Variety di essere a conoscenza della cosa: "Un intermediario usato da numerosi produttori televisivi è stato hackerato e la cosa è già sotto l'attenzione delle autorità competenti". La quinta stagione di Orange is the new black doveva essere distribuita a partire dal 9 di Giugno, non è chiara l'entità dei danni economici che questo incidente provocherà a Netflix. La serie è, infatti, una delle punte di diamante della compagnia. FONTE: The Verge

