Rumor: arriva la risposta di Apple all'Amazon Echo?

Apple potrebbe annunciare presto un device che andrebbe a confrontarsi direttamente con: uno speaker basato su, l'assistente vocale di. I rumor lanciati in rete dalascerebbero supporre che il device avrebbe una qualità audio e capacità di calcolo nettamente superiore a quella die Amazon Echo.

Il device di Apple, secondo Kuo, dovrebbe essere presentato al prossimo WWDC, l'evento di Apple dedicato agli sviluppatori. Il WWDC si terrà questo Giugno, dunque non ci sarebbe da aspettare molto prima dell'ipotetico annuncio.

Lo scorso mese anche il leaker Sonny Dickson, aveva predetto l'annuncio di uno speaker basato su Siri al prossimo WWDC. Dickson aveva comunicato su twitter che il prodotto sarebbe stato presentato come un device "Siri/AirPlay", con uno stile a metà strada tra quello del Mac Pro e dello speaker Bluetooth Boom.

Un simile device è atteso fin dal giorno in cui Amazon Echo si è dimostrato un autentico (e inaspettato) successo. L'annuncio dunque non desterebbe particolare stupore, in altre parole, non è una questione di "se" ma di "quando".