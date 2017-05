Rumor confermati? Apple brevetta schermo senza cornice e con touch ID integrato

ha presentato due brevetti che sembrano confermare alcuni dei rumor più consistenti in circolazione sul nuovo. Il primo è un brevetto per "ridurre ladi un device", come descritto dalla stessa Apple, mentre il secondo è per un "inserito direttamente nello schermo". Ecco di cosa parlano.

Il brevetto descrive la possibilità di creare uno schermo utilizzando un materiale flessibile, in questa maniera il pannello e i sensori touch possono essere curvati attorno ai bordi dello smartphone, ottenendo un device sottile, senza perderci in dimensioni dello schermo. Si tratterebbe della stessa identica strategia seguita da Samsung per il suo Infinity Display.

Il brevetto dedicato allo scanner delle impronte descrive invece l'implementazione del Touch ID di Apple direttamente nello schermo, in modo da renderne più semplice l'impiego durante l'utilizzo di una app. Non si tratta del primo brevetto di Apple che esplora questa possibilità.