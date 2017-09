Salone di Francoforte, Audi presenta una A8 a guida semi-autonoma

Al Salone di Francoforteha svelato un, permetterà di affidare alla guida automatica le situazioni più stressanti con un'esperienza al volante simile a quella della Tesla.

Una Audi con guida autonoma level 3, la stessa che attualmente troviamo nelle Tesla di Elon Musk. Audi A8 si prenderà carico della guida nelle autostrade con barriera a separare i due sensi di marcia. In particolare la A8 potrà guidare durante situazioni di traffico a lento scorrimento, guidando fino a 60 Km/h e gestendo in autonomia le frenate. L'auto avverte tuttavia il guidatore nel caso debba riprendere la guida.

L'architettura su cui si basa la guida autonoma si chiama Audi AI. Sotto il profilo squisitamente estetico il veicolo si presenterà come un leggero sviluppo delle generazioni precedenti. Niente look insoliti alla Tesla, con un auto che in tutto e per tutto, dal frontale al posteriore, non si distingue particolarmente dai modelli attualmente nel listino della casa automobilistica tedesca.

Sotto il cofano troviamo cinque possibili soluzioni, partendo dal V6 Turbo da 3.0 litri, per arrivare aalla configurazione ibrida con un 3.0 litri a benzina combinato assieme ad un motore elettrico per una macchina da 449 cavalli (unità di misura americana).

Ciliegina sulla torta: la possibilità di parcheggiare il veicolo utilizzando un'apposita app, senza necessità di trovarsi dietro al volante della vettura. Nel corso del Salone di Francoforte Audi ha presentato anche due concept virtuali con guida autonoma level 4 e level 5.