Samsung: 8,9 miliardi di Dollari per espandere la produzione di OLED

attualmente è l’unico produttore di display OLED in grado di soddisfare, ad esempio, le richieste di giganti de settore come. Secondo quanto riportato oggi da alcuni siti, la compagnia asiatica avrebbe intenzione di investireper espandere la produzione di pannelli OLED.

Una delle ragioni per cui Samsung avrebbe intenzione di effettuare questo importante investimento è, ovviamente, da ricercare nelle commesse che arriveranno da parte di Apple, che dovrebbe appunto introdurre uno schermo OLED edge-to-edge nell’iPhone 8, lo smartphone che celebrerà il decimo anniversario dal lancio del primo smartphone di Apple. I pannelli OLED di Samsung detengono una quota di mercato del 95%, e sono a tutti gli effetti i più richiesti in assoluto.

La compagnia, probabilmente, ha firmato due contratti con Apple per quanto riguarda la fornitura dei display OLED negli iPhone. I due contratti a quanto pare dovrebbero coprire 160 milioni di unità, a fronte di une sborso economico da parte della compagnia americana di 4,3 miliardi di Dollari.